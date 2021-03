De lange arm van de wet wordt hydraulisch! Weg met die agenten van vlees en bloed en welkom RoboCop. Of in dit geval: RoboDog. De Dienst Specialistische Operaties zet de eerste stap richting een volledig mechanische politiedienst met de introductie van robohond Spot van het bazenbedrijf Boston Dynamics. De mechanische makker duikt meteen in de voorste linies, want Robodog onderzoekt vermoedelijke drugslabs die kwetsbare vleselijke agenten te risicovol vinden vanwege chemicaliën en schietgrage drugsboys. Dat is slechts het begin, want uiteindelijk gaan de robots natuurlijk volautomatisch journalisten neerknuppelen op het Museumplein en nekklemmen leggen op Haagse festivals. Daar hebben we geen mensen meer voor nodig. Een paar weken terug is Spot al succesvol ingezet bij een drugslab in (hoe kan het ook anders) Braboland, maar nu is er een officiële introductie door enorm enthousiaste techboys/girls. Inclusief extreem tenenkrommend acteerstukje met een voorbeeldsituatie. Maar het maakt niet uit, want RoboDog is hier. Resistance is futile.

