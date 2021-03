Kijk dat verduidelijkt weer wat meer: van Rossem en het ongeleide projectiel Brussen zijn maten en de een verlangt naar de ander. Je kunt zeker waardering hebben voor Omtzigts toeslagen-rotzooi-ontmaskering -alle credits daarvoor !- maar bij de naam Omtzigt hoort toch ook CDA stemgedrag en hij heeft de meest kwalijke kabinetten van de afgelopen jaren verder via de CDA stemdiscipline volledig ondersteunt. Hij is geen alternatief voor Baudet of Wilders, hij is geen leider voor rechts, eerder verzwakt hij rechts, want het CDA is een links roerende, corrupte en moreel valjiete Kartel partij en Omtzigt trekt stemmen weg voor de echte oppositie. De Omtzigt (en Ja21) aanbidding hier gaat dus wat ver buiten de oevers treden, omgekeerd evenredig aan b.v. de FvD demonisering. En dan zijn weer bij die blaaskaak van een Bertje beland. Ik steun hem/tpo niet meer en lees ook tpo niet meer. Never ever.