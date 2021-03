Lights out and away we go! Verstappen op P1 in zijn Red Bull, gevolgd door Hamilton op P2 in zijn slachtofferrol. Daarachter vinden we Bottas, enkele gretige Ferrari's en McLarens en een verrassend snelle AlphaTauri. Vandaag zien we wie het goed voor elkaar hebben en wie snoeihard door het ijs zakt in een woestijn. Of die steigerende paarden het dit seizoen ook tijdens de race leuk kunnen doen. Of Pérez zich na een teleurstellende kwali naar voren kan vechten. Of die kleine Tsunoda grootse prestaties kan tonen. En natuurlijk de belangrijkste vraag: hoeveel ronden meter voordat Mazepin achterstevoren staat? Allemaal vermakelijke bijzaken, maar het hoofdgevecht gaat tussen Lewis en Max, de huidige en de toekomstige wereldkampioen. Dus zet die oranje bril op je smoel, het bord op schoot en aan die televisie. We hebben er zin in!