De superbelangrijke Formatie van de BV Nederland - een land in crisis - ligt stil tot woensdag want men wil het debat afwachten. Den Haag is al 5 weken met verkansie terwijl het MKB en Horeca naar de barrebiesjes gaan, dus die paar dagen kunnen er ook nog wel bij. En bedankt ongekozen Freule Ollongren, die aan haar verborgen werkeloosheid (met dienstauto) een nieuw dieptepunt toevoegde door met haar warrige coronahoofd hoogsensitieve informatie te delen met een ANP-fotograaf. Onze onderzoeksredactie in de Bletchley Bunker heeft de notities van De Freule door de Enigma gehaald. En dit is wat we nu hebben. Aanvullingen en suggesties welkom!

Aandachtspunten 2e ronde VVD en D66

Terugkoppeling:

Weergave van terugkoppeling aanwijzing fase verkenners in kringgesprek Voorzitter TK 28/3

Terugkoppeling hoofdpunten gesprekken 17 partijen op 22-28/3 los van individuele partijterugkoppeling:

I. Linkse partijen houden elkaar niet echt vast

II. Inhoudelijke thema’s / nationaal herstelplan (zie bijgevoegd overzicht)

III. Minderheidskabinet: weinig echt enthousiasme, enige steun

IV. Meerderheid EK voor niemand een must

3e partij

1. PVV nu vragenlijst, proces

2. CDA

I. Persoonlijk contact MR en SK op punt verkenners en punt deelname kabinet door CDA

II. positie Omtzigt, functie elders

III. xxxxxxxx CDA fractie

IV. xxxx CDA / keuze Hoekstra post in Kabinet

V. Onderhandelingstijl Hoekstra

VI. Rondgang 2e gesprek CDA daarna

4e en/of 5e partij

4 xx xxx

Wil ChristenUnie partij?

XXXXXXXX niet, niet aan de beurt

PvdA randvoorwaarde 2e linkse partij (EK 6 Zetels)

JA21 3 zetels, EK 7 zetels

Gerechtigheid dat de DENK-boys de hele dag naar de hoofddoek van Kauthar moeten kijken, die naast Sylvana zit, in het Vak L met de L van losers van GroenLinks terwijl de gays van VVD66 gepenetreerd worden door CU en SGPl, en JA-Joost zit naast FvD-Freek. Verder hebben we een transmens, een zwarte vrouwelijke fractievoorzitter en een krijger van 69 (meester Harm). En verdorie maar 1 Zeeuw & 1 Drent in de nationale vergaderzaal. Dat worden 4, 3, 2, 1 FANTASTISCHE JAREN!

PS: Vanavond lazen we het verschrikkelijke bericht dat karakterhagenaar en dito twitteraar Arnoud Veilbrief is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis stuurde hij onder pseudoniem Veilmans twee Crisisdagboeken naar GeenStijl. We grinnikten, zoals we ook vaak deden om zijn tweets. Daar ga je, Veilmans.

