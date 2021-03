We mogen dus bezwaar aantekenen tegen de verkiezingen, het verloop ervan, en daarmee dus indirect de uitslag. Dit begrijp ik niet helemaal, is daar aanleiding toe dan? Indien het geval, dan is het aanbod van deze mogelijkheid natuurlijk zorgelijk, want dan is er dus reden om aan te nemen dat er illegale praktijken hebben plaatsgevonden die de verkiezingsuitslag mede zouden kunnen hebben bepaald. Indien niet het geval, dan is dit aanbod om er bezwaar tegen te maken eveneens zorgelijk, want waarom is die mogelijkheid er in hemelsnaam dan, als er helemaal geen aanleiding is tot twijfel aan de rechtsgeldige gang van zaken? Het is dan dus zorgelijk dat dit aanbod wordt gedaan, want de Kiesraad zou dan dus op voorhand al weten dat ze toch niets met uw bezwaar gaan doen, omdat het toch geen invloed kan hebben op de uitslag.