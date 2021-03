Maar Struikrover heeft een sterk punt. De anti-corona-maatregelen-retoriek van Van Haga die hij op social media breed heeft uitgedragen is goed opgepakt door een groep Nederlanders. Of dit FVD of zelfs populistisch rechtse kiezers blijven is de vraag natuurlijk. Maar dat Van Haga, bijzonder figuur en ook vrij onbekend bij de meeste Nederlanders, bijna net zoveel stemmen krijgt als Mr. Baudet himself is een mokerslag voor Thierry. Zijn basis is kleiner dan gedacht en een bron voor nieuwe aanwas is er nauwelijks. Dat is een slecht fundament voor de toekomst. Zeker nu JA21 een vliegende start maakt en tenminste overwogen wordt in de formatie (dit in tegenstelling tot PVV en FVD, hoe terecht/onterecht dit ook is).