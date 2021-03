Sterre-Maan (67) is dol op planten

Vertel Sterre-Maan Pak-van Leer, een gepensioneerde cementmixer uit Apeldoorn, iets over planten en je hebt haar aandacht hoor. Sterre-Maan (vriendinnen zoals wij mogen SM zeggen) wordt hartstikke funky van het proces van fotosynthese. Thuis zit haar man Kees op haar te wachten. Kees Pak werd geboren in 1902, maar hij zegt tegen iedereen dat hij het niet meer weet anders voelt hij zich zo oud. In de weekenden gaan Kees Pak en SM Pak-van Leer vaak naar IJmuiden en dan lopen ze de Bunkerroute, want ze delen een interesse voor de Tweede Wereldoorlog.

Heiltruus (40) en haar moeder Wilheilmina (88)

De 88-jarige Wilheilmina vindt die extra 'e' in haar naam ook vervelend, maar ja, ze is hier speciaal voor een Japanse sierkers. Ze heeft tien minuten om de hele winkel door te sjouwen en dat gaat niet makkelijk - zojuist stond ze even stil om een piepklein plasje te doen in haar lekkere TENA Lady en dat duurde godbetert al negen minuten. Haar favoriete drinken is Monster Energy en haar favoriete sport is Rodeo, haar favoriete Bull Rider is natuurlijk de vermaarde Stetson Wright uit Milford, Utah. Ondanks haar aversie tegen haar eigen naam (Wilheilmina) scheepte ze haar dochter op met een nog beroerdere naam: Heiltruus. Ongelooflijk.

Margriet-Anjali (100) spaart gele potjes

Als u Margriet-Anjali, dochter van een Ghanese vader en een Ghanese moeder, zo ziet staan denkt u: nou die heeft verdorie een dolgelukkig leven, helemaal nu ze met pensioen is - ze werd boventallig verklaard bij Turkse supermarkt Halil. Maar nee hoor, Margriet-Anjali voelt zich naar eigen zeggen 'medium'. Dat heeft zo z'n redenen, we zullen ze niet allemaal verklappen, maar het komt erop neer dat haar hond Maikel haar heeft verlaten. Maikel wilde geliefd worden door een man en hij woont nu bij ene Halbe. Voor Margriet-Anjali kwam de breuk onverwacht, het was toch wel een klap, maar ze heeft er ook wel mee leren leven.

Daar hebben we Wilheilmina (88) weer

Ga toch lekker naar huis Wilheilmina! Thermostaat op 25 draaien en Cheetos eten

Fanny (47) zit achter de kassa

U weet wat ze in Bergeijk zeggen over Fanny: die is zo gek als een deur. Ooit had Fanny een bestuurlijke functie in de logistieke sector. Vervolgens runde ze haar eigen bedrijf in de detachering. Daarna ging ze bij het CPB aan de slag met macro-econometrische modellen, voornamelijk SAFFIER II, voor kortetermijnramingen zoals CEP en MEV. In 2016 werd ze chauffeur bij een welzijnstichting. Na twee jaar gaf ze er de brui aan en leidde ze kortstondig luchtverkeersleiders op bij Schiphol, maar dat was helemaal niet haar ding, en na een maand op interimbasis ambtenarenwerk verrichten bij Centraal Beheer zit ze nu achter de kassa bij de Intratuin.