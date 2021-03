Ze worden nu hergebruikt of opgeslagen voor latere recycling. Er komt er niet een op een vuilnisbelt terecht. De aantallen zijn nu nog zo laag dat je er hooguit wat recycling methodes mee kan testen. Als de aantallen groter worden dan word opslaan duurder en kunnen er bedrijven beginnen met recycling. Dit zijn trouwens geen lood/zuur accu's en er zit ook geen cadmium in. Lithium is op zich niet zo'n probleem in de natuur. LFP cellen zit ijzer in, net als veel in diesel auto's zit. Wat er wel in zit in nikkel en kobalt. Ook niet echt een probleem in de natuur en het zijn geen zeldzame metalen (die zitten niet in de huidige accu's) maar wel de moeite om er uit te halen. Technisch ook niet heel ingewikkeld: door de schareader plastic er uit sorteren en de rest omsmelten.