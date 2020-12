Trapte ik eerst ook in en dacht toen de windmolens net waren geinstalleerd dat ze óók nog eens knipperden die lampen, tot dat ik door had dat het de wieken waren die er langs gingen. Maar blijkbaar zijn er al succesvolle tests in 2018 gedaan in Zeeland (bron: www.menterwolde.info/nieuws/windpark-... ) waarbij de lichten pas aan gaan als een radarsysteem vliegtuigen ziet aankomen. Scheelt toch weer 95% van de tijd denk ik en het bespaart ook nog eens energie en de windmolens zijn niet meer zichtbaar als kerstboom.

Hier in de buurt zijn er ook vijf van 150+ meter hoog gekomen in een voormalig pikkedonkere polder. Nu lijkt het net of je in een Blade Runner-film bent terecht gekomen met pilaren van lampjes. Geen last van, maar het geeft wel een ongemakkelijke sfeer alsof hi-tech nu ook de laatste rustige omgevingen weet te bereiken.