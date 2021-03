Enerzijds, moeilijk om je boos over te maken want om überhaupt in die tronie-base terecht te komen moet je verdacht zijn geweest van "relatief zware strafbare feiten" en ja dat word je meestal niet zomaar - maar zo dachten ze bij de belastingdienst ook. ANDERZIJDS leven we zolang de voorraad strekt in de saaiste staatsvorm ter wereld namelijk een rechtsstaat, en daar zou je na vrijspraak ook weer uit die database moeten verdwijnen. En dát overkwam "tienduizenden mensen" dus juist net niet. De afgelopen negen jaar werden 71.000 mensen door het OM vrijgesproken en kwamen daarmee in aanmerking voor verwijdering, indien er geen sprake meer was van andere lopende zaken, hoger beroep of een eerdere veroordeling.

Echter, de De Justitiële Informatiedienst behandelde in diezelfde periode slechts zo'n 16.200 verwijderverzoeken, waarvan 92,8 procent goedgekeurd werd. Volgens ons telraam bungelen er dus nog zo'n 55.967 heerlijke gezichten mogelijk onterecht in de database. En dan zijn er daar bovenop ook nog 106.000 die ook voor verwijdering in aanmerking komen, omdat het OM met hen een schikking trof. Over het fotolot van die groep zijn vooralsnog geen cijfers bekend. Maar de écht belangrijke vraag is natuurlijk, staan ze er een beetje goed op of niet?

