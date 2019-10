Zó schrijnend dat zelfs de politie de woorden "achterbaks", "gewetenloos" en "slinks" niet schuwt nou dan weet je het wel. Het gaat om de zogeheten bloedprik-babbeltruc. "Met een smoes over een heersende griepepidemie praatte dit duo zich binnen bij het hoogbejaarde slachtoffer. De vrouw nam via een vingerprik bloed af, de man ging ondertussen op zoek naar waardevolle spullen en geld. Het slachtoffer kreeg te horen dat zijn bloedwaarde niet goed was, maar dat een pil het zou oplossen. Hij moest wel even 1 euro pinnen om de pillen te bestellen. Met het zogenaamde pinapparaat werden zijn pasgegevens gekopieerd. Vlak erna zien we dit gewetenloze duo dan hier bij een bank in Winkelcentrum Woensel en in Heeze met de gestolen bankpas van meneer pinnen. Zo wisten ze 4000 euro buit te maken." Nou, bent u of kent u een van de bovenstaande snoodaards via Badoo, de sportschool of vlogcursus, laat het de uitvoerende tak dan hier even weten. En mocht het uw tijd wel duren, ga dan over tot de orde van de dag. Meer foto's na de breek.