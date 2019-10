Een nieuw dieptepunt in de handel en wandel van vrouwen met 'halflang donker haar en een lichtgetinte huid'. In de Utrechtse kansenwijken Kanaleneiland & Overvecht krijgen bejaarden als verpleegsters verklede jongelui over de vloer om bloed te prikken - in ruil voor portemonnee en pinpas. "Ook werden een kluis en een rollator meegenomen." Dus lult je bij een bejaarde naar binnen, pikt geld en pinpas, neemt nog effe bloed af en dan jat je ook nog eens een rollator. Dan ben je ziek in je kop, hoor. En godverdomme, in onze stad. Vrouwen met halflang haar en een lichtgetinte huid die niet die mensen met lichtgetinte huid beroven, maar u en mij, oude vrouwtjes. En de politie, wat doen ze? Godverdomme niks.