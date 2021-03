Potdomme daar gáát een van onze Unique Selling Points. We roepen al wekenlang dat je woensdag vanaf 21u00 niet naar de NOS, maar naar ONS moet kijken voor de TK2021 uitslagenavond, omdat wij tenminste 100% Ron Fresen Vrij zijn. Wat denk je? IS DE STAATSOMROEP ZELF OOK 100% RON FRESEN VRIJ! Het is alsof de Shula er mee speelt. Hoe kan iemand van de MSM nou corona hebben, de omroepambtenaren die #WerkenbijdeNOS zijn toch van een cruciale beroepsgroep die nooit afstand hoeft te houden? Nou. Tegenvaller, ook voor ons. Desalniettemin wensen we de geblesseerde topsporter van de NOS van harte beterschap, en hopen we dat onze equipe met Maurice de Hond, Hans Teeuwen, Sywert van Lienden en Theodor Holman wél klachtenvrij blijft voor het GeenStijl TK2021 Uitslagen Festival!