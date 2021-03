Even voorstellen: Australische bokser @Ebanie Bridges, wier carrière we al vanaf vanochtend met veel interesse volgen sinds haar zeer belangrijke weigh in tegen iemand met een andere culturele achtergrond. En het is toch allemaal prachtig, zo'n blondine, puur natuur en kan nog echt vechten ook. De Blonde Bomber noemt ze zich en dat is een uitstekende speling op Deontay Wilder aka The Bronze Bomber. Maar goed, ook een mooi cultureel contrast natuurlijk, met niets dan ogenschijnlijk wederzijds respect voor elkanders kledingkeuzes.

"Little treat for the boys"

Nou die draait 'em eraf en daarna er weer op omdat ze wel lief is

Sport verzustert (trainingspartner)