Flyeren mag niet. Canvassen mag niet. Rode rozen uitdelen mag niet. Knuffelen en/of haring eten mag niet. De campagnes voor TK2021 zijn kapotsaai of kapotlullig (een schaatsende Hoekstra terwijl iedereen buiten in het 15-gradenzonnetje zit). Daarom grijpt het social media team van GroenLinks (voor al uw nazi fotoshops) naar een stokoude meme (2016) om De Vijand een hak te zetten (spreek uit: miem). Het grapje heet Peter Parker's Glasses en we komen niet meer bij van het lachen. Weer een zetel eraf. De heer Klaver vragen hoe het zit met zijn halfzus en 40 halfbroers kan vanaf 15:00 uur want hij doet een AMA op Reddit. Meer beroerde Klaver-memes trouwens hiero.