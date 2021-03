U dacht natuurlijk dat er verder niks gebeurde met uitzondering van een of ander debat waar Jesse Klaver kon uitleggen dat hij heel veel mensen heeft gesproken en dat hij ook nog met z'n zus heeft gebeld en allemaal neven heeft die ook studenten hebben gesproken die hem allemaal hebben gebeld met hun verhalen precies op het moment dat hij het debat aan het voorbereiden was. Nou mooi niet. In de regio, de mooiste regio van Nederland, is het gewoon weer hartstikke raak verdomme!

Marian moet stoppen met haar tupperwareparty's en de klanten snappen het niet. Johan stookt nooit boven de 18 graden, want zo is hij opgevoed. De koepel bij de McDonalds in Oldenzaal is landschapskunst. Dirk en Kim (foto van het stel hier) hadden iets besteld, maar het pakketje kwam nooit aan. De kinderen van Kees en Annie (Anneke, Ad, Marina, Wil, Gerda, Joke, Gerard, Corrie, Mieke, Trees, Teja, Bernadette, Frank en natuurlijk Cees) zijn alle veertien nog in leven. Sportjournalist Robert neemt een carrièreswitch. Chio stopt zijn zelf gekweekte pepers in een Koreaanse kimchi. René bouwt zijn studentenkamer om tot fitnessruimte. In Baarle-Nassau hebben een moeder en een dochter ruzie met elkaar. Postbesteller Gerrit Olijve vreet nog steeds het gras op. De Knolderapen bestaan 66 jaar. Jeany uit Emmen is genomineerd voor de BID Positivity Award in de categorie meest positieve onbekende Nederlander. Hoe klinkt de nieuwe gemeente Eemsdelta? Op die vraag moet componist Arend een antwoord geven. Nick uitte zijn ongenoegen en roept nu op tot lief zijn voor elkaar. Collegiale ondernemers uit Vriezenveen willen een boete voor Bebo Parket.

Zeg dus nooit meer dat er naast corona helemaal niets gebeurt in dit land!