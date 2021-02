Als iedereen zich aan subtiele coronamaatregelen zou houden, waren andere maatregelen onnodig. Zie Azië en Australië, waar de lockdowns korter, vrijblijvender en effectiever zijn geweest. Onze zoektocht naar micromanagement en compromissen is geëindigd met een veenbrand.

Nieuwe patiënten op de IC was gisteren de hoogste waarde in heel februari. De daling in totaal aantal aanwezig is gestagneerd. www.stichting-nice.nl/ Zelfde in de rest van het ziekenhuis, daar zet de daling in patienten ook niet door. www.stichting-nice.nl/covid-19-op-de-... Aantal positieve testen ook weer boven de 5000, een record voor februari. coronadashboard.rijksoverheid.nl/land...

Het coronadashboard van de rijksoverheid legt de focus op de nog komende vaccinaties, een programma dat hopeloos achterloopt ten opzichte van bijvoorbeeld Israël. Belangrijkere cijfers zoals naleving zitten helemaal onderop en onderaan. Ik snap dat de rek er volledig uit is, in een dossier dat volledig verneukt is. Als de brandweer een week zou doen over het blussen van een flat, zouden we ook het recht in eigen hand nemen en het zelf oplossen.

Ik vind het prima dat voor de verkiezingen u beloond wordt met wat extra vrijheid, geopende scholen, 8,5 miljard voor het onderwijs en wat gratis principiële proefballonnetjes zoals bedenktijd abortus, mening over Ugurs, enzovoort enzovoorts et cetera et cetare. Alles mag in de verkiezingscampagne, het liefst zonder dekking in de begroting. Ik heb alleen de verwachting dat Sinterklaas en de Kerstman op 18 maart al deze cadeautjes weer ophalen. Dat gaat ongeveer zo voelen: www.youtube.com/watch?v=_YQpbzQ6gzs

Trap er niet in.