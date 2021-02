Als we van een R0 volgens de US CDC van 2.5 uitgaan dan wordt groepsimmuniteit bij 60% bereikt (bij R0 van 3.0 dan is het 67%). We hebben mensen 1) die covid in de 1e golf hebben gehad (met getrainde B en T-cellen, herinfectie blijft zeldzaam) 2) die recent covid hebben gehad met antilichamen 3) de vaccineerden (ook een 1 dosis levert al een flinke bescherming op) en 4) mensen die een natuurlijke immuniteit hebben (niet iedereen wordt symptomatisch en asymptomatisch ziek). In het VK zijn de percentages ongeveer 1) 6% 2) 15% 3) al bijna 30% en 4) wordt geschat op 13%. In totaal 64%. We kunnen dus binnenkort zien of aan de andere kant van het kanaal groepsimmuniteit bereikt is.