En ? ? ? Het was toch onze eigen RIVM, die een overwaaien van dat virus naar Europa voor zo goed als uitgesloten hield ? Waarom zouden we een land, waar we zoveel zaken mee doen, en zoveel vrachtafhandeling aan te danken hebben, niet helpen ?

Hadden we in Noord-Italie de quarantaine serieus genomen ipv als een open duiventil, met een Sloveense TV ploeg in en uit, met 22 feb 19:30 op RTN nieuws, Ischl gesloten ipv net als in Jaws door te gaan de toeristencenten op te vangen, carnaval een jaartje overgeslagen, was covid-19 een getal uit het verleden. Maar.. wij waren str.onteigenwijs en zeer egoistisch. Op 18 maart al kreeg ik aanbiedingen via mijn Chinese relaties voor mondkapjes e.d. want daar was de productie weer opgestart. Per Jumbo 747 vol. Wel een 25 Chinezen naar Middelen Corona, de staats-inkoopclub voor die dingen, doorgestuurd. Nog geen van die Chinezen heeft ook maar één antwoord teruggehad.