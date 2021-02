Eens, die foto schrijnt gewoon. En zo schrijnt het al 18 jaar en er verandert fucking niks. De wond gaat niet dicht en het wrijven erover / erin blijft ook. Gadverdamme. Allemaal meningen, sommigen prachtig verwoord en razendsnel geplempt, oprecht bewondering voor (de nieuwe nicks). Anderen (hallo Gulliver, hallo van Oeffelen, blijven automatisch in de herhalio (en gooien deze straks natuurlijk ook weer ongezien de typhus terug) en steeds weer krijgen ze ons opgefokt of jagen ons weg of jagen de newbies in de gordijnen. Geef ze geen ruimte, geef ze alle ruimte, maar al met al een gesloten reaguurdersbubbel. We vervallen in herhalingen. Kunnen we een keer, één keer een andere code indrukken? Dan maar 180 graden draaien. Want dit, dit werkt niet. Insanity is doing the same things over and over again, and expecting different results.