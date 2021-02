De zon komt op boven de Taiga. Het is min zestig graden maar daar malen de Russen niet om. Het Russische volk is keihard.

Regelmatig zie je ze op Youtube in hun Lada's met 80 op elkaar knallen. Ze stappen altijd ongedeerd uit.

Ze hebben Lenin, Stalin de grote Revolutie en zelfs Boris Jeltsin overleefd dus overleven ze ook Putin.

Nu de Nederlandse situatie:

Zitten in een duur huis bij 21 graden. 22 graden mag niet van het D-66 blokhoofd energie/milieu en 20 graden kan niet want dan beginnen hun kinderen te blerren dat het zo koud is. Toen de windmolens bij anderen voor de deur kwamen hebben ze gejuicht. Nu er een stuk of 6 bij hun geplanned staan vervloeken ze iedereen. Het zijn bange grijze muisen dus Rutte/de EU heeft geen kind aan ze om al hun rechten af te pakken. Goedschiks of kwaadschiks. Ze stemmen in Maart toch wel weer op hem.

Het Nederlandse volk is slap als te lang gekookte spaghetti.

Nu hebben we een longvirus dat een beetje huishoud met als gevolg 0,4% sterfte.

Op welk volk zet u uw geld als we in de toekomst met een echt zware Pandemie te maken krijgen?

Soort Ebola (met een sterfte % van meer dan 70%!) met een luchtgebonden overdracht via Aerosolen van 60% tot op 7 meter afstand. Uiteraard zal ook dit virus ontsnappen uit een van de vele Chinese Legerlabs.