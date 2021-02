We hebben niet nog meer zwamkonten nodig. We hebben een overheid nodig die HANDHAAFD. We mogen niet reizen, maar er komen 300-500 sprinkhanen PER WEEK binnenwandelen. We hebben de mooiste haven ter wereld, waar dus iedereen graag gebruikt van maakt ... maar vooral de narco-boeren omdat handhaven en straffen zóóó niet-Nederland is!

Ondertussen is dat hele Linkse Dogma van "verdovende middelen mógen" zoo achterhaald, want door dát lapzwansen-gedrag zijn we nu een NARCOSTAAT met een narco-industrie die Euro 18 - 20 MILJARD PER JAAR omzet ... en maar denken dat het om een stel hippies gaat!

Stelletje naieve luchtfietsers! Voor Euro 1 MILJARD bedrijfskosten "kopen" ze de hele haven, heel Schiphol, en alle benodigde ambtenaren om die omzet naar 30+ miljard te tillen!

Stem Geert, gooi dat Partijkartel bij het grof vuil!

Handhaven, gevangenissen vullen, allerhande verdragen uit de hippie-tijd opzeggen, politie versterken, sociale dienst versterken, het hele netwerk van de narco-industrie opblazen.