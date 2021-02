Geen elfstedentocht, wel deze prins op de Keizersgracht. Het laatste beetje dopamine dat ons toekomt, zo daags voordat het ineens weer 20 graden wordt maar we niet naar buiten mogen. Op basis van ooggetuigenverslagen en de triangulatie van de aanmoedigingen op de kade en Wouters eigen hoedanigheid concluderen we het volgende. Het was absoluut zijn plan ontspannen een wak in te schaatsen en het was absoluut niet zijn plan face first het ijs aan scherven te koppen. Enfin, het filmpje van Geertje is op moment van schrijven al 1,3 miljoen keer bekeken op Twitter, gaat viraal met een R0 van ongeveer 40-45 en wordt gedeeld door o.a. de Amerikaanse omgekeerde Maurice de Hond. En er voltrok zich gister nog meer schaats-gerelateerde schoonheid natuurlijk, zoals op het Twiske en de Prinsengracht (na de breek).

Total Champ op Het Twiske

DIT IS NEDERLAND (...)