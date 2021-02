Het is echt echt ongelofelijk. De landelijke verkiezingen naderen en voila: Zowel de partijen FVD als PVV worden zoveel mogelijk gedemoniseerd. De mainstream media zijn of naïef, en trappen zonder het zelf door te hebben in deze valkuil, of zijn actief hierin betrokken.

Overigens .. FVD en PVV zijn geen 'extreem rechts racistische' partijen zoals (extreem) links, snowflake generatie achtig, 'journalisme' de bevolking wil laten geloven. En nee, rechtsdenkenden zijn niet automatisch, xenofoob.

Jammer dat het filter van mainstream media ook hier in Nederland middels tunnnel visie opereert, en hiermee ook in Nederland nepnieuws in de hand werkt.

Overigens .. Waar is Kuifje toch gebleven ? Vastgevroren ? Aan het werk op een olie platform, en als een gevolg hiervan, stil ?