We citeren eerst gewoon even de wiki want jezus wat een plas (maps). "Lake Baikal is the largest freshwater lake by volume in the world, containing 22 to 23% of the world's fresh surface water. With 23,615.39 km3 (5,670 cu mi) of fresh water, it contains more water than all of the North American Great Lakes combined. With a maximum depth of 1,642 m (5,387 ft), Baikal is the world's deepest lake. It is among the world's clearest lakes and is the world's oldest lake, at 25–30 million years. It is the seventh-largest lake in the world by surface area."

Nou, wij vinden de Delftse Hout al indrukwekkend, maar dat is de Delftse Hout dus helemaal niet. De filmer legt aan lokale topkrant The Siberian Times uit hoe het nou zit met dat geluid. "A keen skater Alexey, 36, explained that he slowed down the recording and amplified the volume to ‘convey what the sounds are like to a human ear when a person skates, or walks on ice. ‘Otherwise it is impossible to catch it with a microphone of an ordinary camera.’"

En u gelooft het misschien niet, maar in de zomer is het water dus niet bevroren, kijk maar naar die video van Nat Geo na de breek.

Je kunt dus blijkbaar nog veel meer op dat ijs

Helder!

Nat G-docuutje van 2 minuten

En deze champ schaatst er ook al 80 jaar rond