Met afstand het belangrijkste geopolitieke dossier, en Biden lijkt zich in ieder geval niet al te accommoderend op te stellen. Gevraagd of hij van plan is Amerikaanse sancties eerst op te heffen om Iran weer naar de onderhandelingstafel te krijgen zegt hij resoluut: "No." De Iraanse leider ayatollah Khamenei stelt op zijn beurt dat Amerika eerst hun sancties op moet heffen voordat Iran afziet van hun nucleaire ambities. "Iran has fulfilled all its obligations under the 2015 nuclear deal, not the United States and the three European countries ... If they want Iran to return to its commitments, the United States must lift all sanctions first."

Kortom, Biden houdt Trumps sancties tegen Iran in stand, en de onderhandelingen over het herintreden van de nucleaire Obama-EU-deal uit 2015, loopt dus al vast voordat deze begint. Iran is trouwens dusdanig bezig met het verrijken van uranium dat Trump daags voor het verlaten van zijn ambt nog overwoog Iran aan te vallen. Volgens de deal uit 2015 mocht Iran hun uranium maximaal tot 3.67% verrijken, te gebruiken voor nucleaire energiecentrales. Begin januari verrijkte Iran het echter ineens tot 20%. Dat is nog lang niet genoeg voor de 90% verrijking die nodig is voor een nucleair wapen, maar spannend maken ze het wel!

Andere tijden: Trump trekt zich in mei 2018 terug uit Iran-deal

Hill '08, zonder te knipperen: als Iran Israel aanvalt 'we will obliterate them'