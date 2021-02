Tegen de tijd dat er groepsimmuniteit is bereikt is de kans groot dat we al weer in de volgende pandemie zitten. Gelooft er echt iemand dat we ooit 100% van de maatregelen afkomen? De impact is dusdanig (opgeblazen) dat dit nooit weer mag gebeuren, dus ben bang dat we moeten accepteren/wennen aan dit nieuwe 'normaal', geen prettige gedachte.