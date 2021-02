We bungelen onderaan alle vaccinlijstjes, dragen telefoons met waardeloze corona-apps terwijl onze data als goud wordt verhandeld via de GGD's en we mogen nog steeds helemaal niks. De eeuwige lockdown is weer met een maand verlengd, we worden bang geslagen met De Britse Variant (maar de superspreiders van het basisonderwijs gaan weer open) en die achterlijke avondklok wordt (nog) niet verlengd, maar ook niet opgeheven dus dan weet je genoeg. Media sommen de maatregelen op en noteren de tegengeluiden van teleurgestelde wanhopige en geknakte ondernemers, maar onze roze onderbuik hoort, proeft en ruikt aan alles dat coronapremier Rutte en #Hugodejongekanniks hun hele beleid niet op wetenschap, kennis, kunde of - man op wolk verhoede - afstemmen, maar met hun afdelingen Spin & Voorlichting. De routekaart verraadt alweer een nieuwe rekenmethode: de pandemie als zetelpeiling. OMT staat voor Opportunitische Media Tactiek.

Nu een maand streng doen, al je hoop vestigen op een klein cijferdipje in het dagelijkse luchtalarm van de RIVM-tombola, dan "Hoera, we mogen weer wat meer" roepen vlak voor 17 maart en aansluitend de boel gelijk weer tot 1 juno op slot terwijl je de burgers de schuld geeft van de nieuwe piek. Ja vergeef ons het cynisme, maar de Rutte Doctrine telt corona momenteel echt niet in IC-bedden, maar in zetels. En Dokter Diederik vindt het ook wel lekker: nóg langer op tv! Nergens wordt gevraagd waar De Burger actief kan helpen, anders dan thuiszitten, je handen stukwassen (niet doen!), zo'n stomme smoelbeschermer voorbinden als je naar buiten gaat - mits je wel braaf die totale achterlijke fopsymboliek van een avondklok eerbiedigt. Ja ja, rustig maar, dE pAnDeMiE is echt, maar het totale gebrek aan regie en de afwezigheid van bestuurlijke bandbreedte óók. We zijn schapen en geiten en overig kleinvee in een ark van gekmakend en deprimerend wanbestuur.