Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek

Ik houd de moed erin door middel van Persco's met Perspectief

We kennen onze bundel en we zingen heel wat af

Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf

We doen heel onbekommerd en we zingen continu

Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu

En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw

"Wie moet er aan geloven," vraag ik, "Toe, bedenk eens gauw"

"Moet Igor het maar wezen?", "Nee, want Igor speelt viool"

"Wat vind je van Natasja?", "Maar die leert zo goed op school!"

"En Sonja dan?", "Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt"

Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt.

Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet

Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet

De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij

Nog vierentachtig werst en o, wat zijn wij heden blij

Daar klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd

De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt

Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf

Nog achtenzestig werst en in Den Haag daar woont een Teflon staaf

Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen een duet

En als 't even mee wil zitten halen we het net

Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep

Nu nog maar twintig werst en Hoeperdepoep zat op de stoep

Ik zing nu weer wat lustiger want het einde van de lockdown komt in zicht

Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht

Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik "Dat is pech

Ja, terug naar vroeger is mooi, maar net iets te ver weg"

(Trojka hier, trojka daar)

Ja, je ziet er veel dit jaar

(Trojka hier, trojka daar)

Overal zit paardehaar

(Trojka hier, trojka daar)

Steeds uit voorraad leverbaar

(Trojka hier, trojka daar)

Doe het zelf met naald en schaar

(Trojka hier, trojka daar)