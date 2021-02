Goedemorgen ochtendspitsers! Iedereen moet natuurlijk gewoon naar z'n cruciale beroep en dus is het, in combinatie met een beetje ijzel, CHAOS op de weg. Het is glibberen en glijden in Nederland wegens gladheid des doods en door deze eerste glijpret van de maand februari heeft het KNMI Code Oranje afgekondigd voor het midden en noorden van het land. Met name rond Amsterdam is de situatie natuurlijk weer erg verdrietig - de A5 zit potdicht en ook de A10 is om te janken (en de files zijn ook heel erg). U dacht: kom ik mooi weg als persoon uit het oosten. Nou mooi niet: tussen Deventer en Apeldoorn is de A1 dicht, de A12 naar Arnhem is dicht en tussen Zwolle en Emmeloord is half Nederland van de N50 gegleden. "Ga niet de weg op als het niet echt nodig is", zegt Robert Vriezen van de ANWB. Desalniettemin staat er in totaal zo'n 250km aan thuiswerkers in de file en dat voelt ook wel een keertje vertrouwd. Hou u veilig!

UPDATE 7.25 uur - Nu ook ellende in het zuiden. File A67 richting Eindhoven

UPDATE 7.33 uur - YES, magische grens geslecht! Meer dan 300 kilometer thuiswerkers in de file! Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland

UPDATE 7.50 uur - Bij het ongeluk in Arnhem zouden zeventien auto's + twee vrachtwagens betrokken zijn

UPDATE 8.10 uur - Els wilde gaan hardlopen maar ging op haar plaat. Ook GS-redacteur onderuit - geen schade

UPDATE 8.20 uur - N34 bij Emmen DICHT

UPDATE 8.40 uur - De situatie in en rond Amsterdam is nog steeds vreselijk. En op de weg is het ook niet best.

UPDATE 9.09 uur - Amsterdam Stad van de Hoop en de Liefde! Iedereen waarschuwt elkaar. Honderdduizend hartjes voor iedereen

UPDATE 9.20 uur - Zeker tot 11.00 uur CODE ORANJE

UPDATE 13.00 uur - Filmpje hieronder. Die gast aan de zijkant kan er echt geen zak van