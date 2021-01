Dus 8 Maart hebben we verkiezingen. Daarna gaan ze minstens 3 maanden niks doen want ze zijn in de achterkamertjes nog een regeerakkoord aan het dichttimmeren voor de komende 4 jaar en zolang dat er niet is mag er niets gesloten worden. En dan is het tijd voor het zomerreces en dan wordt er wederom niets gedaan tot September.

Speelt ook nog mee dat alle ruimtes na de verkiezingen opnieuw verdeeld moeten worden en dat is altijd een politiek spelletje. Zo kreeg het kamerlid dat haar been was verloren bij een aanslag van Groen Links een kamertje op zolder wat niet met de lift te bereiken was en moest iedere dag door 2 bewakers naar boven worden getild. Op zo'n kinderachtig niveau wordt de kantoorruimte binnen het Tweede Kamergebouw dus verdeeld. Als jij een hele mooie kantoorruimte hebt kan jij die na de verkiezingen zo maar kwijt raken. In dat licht gezien gaan de partijen op hun handen zitten en tonen geen enkele flexibiliteit. En dan moeten ze datzelfde spelletje nog eens gaan spelen in een flexibel kantoorpand van Regus naast het station. Dan moet je misschien wel 2 keer concessies doen. Als je pech hebt krijg je een kamer naast de toiletten of naast de cantine en loopt iedereen de hele dag lang jou deur.