: Het effect van vitamine D is niet bewezen.

Er zijn wel studies met, kleine groepen patienten. Te weinig correlatie met andere risico-, gender- en leeftijdsfactoren, also slechte statistische evaluatie. Het regent termen als “more research is needed”, “there *seems* to be a correlation”, etc. Dat zouden voor een auditor als U toch duidelijke indicaties moeten zijn.

Ik daarbij ben zo flauw, om U ook nog te wijzen op het mogelijke verschil tussen efecten van vitamine D deficientie, en het effect van het slikken van vitamine D.

De CDC vat het als volgt samen:

Vitamins (C and D, zinc) *may have* effects on how our immune system works to fight off infections.

If you are considering taking vitamins or dietary supplements, talk with your pharmacist, registered dietitian, or other healthcare provider before taking, especially when combining or substituting them with other foods or medicine.

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/dai...