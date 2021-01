De politie Amsterdam vraagt uw aandacht voor het volgende. De baron op de foto hierboven houdt zich weliswaar keu-rig aan de coronaregels, maar met andere in Nederland geldende regels neemt hij het dan weer niet zo nauw. Deze uitgekookte schelm wist namelijk op gewiekste wijze (via een sms, lolzucht) de pinpas van een negentienjarige knaap in zijn boevenhanden te krijgen. Samen met zijn roze (haha) iPhone, zijn oorbelletje in zijn rechteroor, zijn petje van Puma, zijn legergroene jasje en de rest van zijn mannelijkheid die hij niet mee had genomen naar de Rabobank in Amsterdam-Zuid heeft hij een miljard euro van een rekening gepind. Bent u of kent u deze mannelijke mijnheer? Bel de wouten!