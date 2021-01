In januari is het vaak wat schraal op het gebied van nieuwe muziek, aangezien veel artiesten hun nieuwe plaat nog even snel in de zak van Sinterklaas hebben gepropt. Desalniettemin deze vrijdag de 15de januari toch een fraai ep'tje van Kurt Vile, die u kent van het fenomenale Wakin On a Pretty Daze en het gruwelijke nummer Loading Zones. Kurt heeft vijf liederen om een prachtige single met wijlen John Prine heen gevouwen en het heet 'Speed, Sound, Lonely KV EP', het schijnt een ode aan onze favoriete stad Nashville te zijn maar we zitten hier niet om de boel kapot te opereren. Na de klik nog veel meer muzikale marge, met postpunk, vage Streetiaanse britrap en een mepje maffe metal. WAT IS UW FAVORIET?

Shame (Postpunk)

Buck Meek (altcountry met trap in de ballen, gitarist van Big Thief)

Sleaford Mods (The Streets meets Trainspotting, vage clip ook)

Front Line Assembly (Euhhh)

Kate Davis (Hyperactieve vrouwenpunk, < 1 minuut)

Accept (Hoi hoi hoi metal)

Frank Iero and the Future Violents ( = gitarist My Chemical Romance)

You Me At Six (Festivalrammers)