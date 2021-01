Zoetermeer, u weet dat het bestaat maar dat is het dan ook wel. De net-nietste stad van het land. Misschien kent u het wel als het wetteloze Sodom waar terreurjeugd het gemunt heeft op De Witte Mandela, namelijk Hilbrand Nawijn. En nu kent u Zoetermeer ook als de plek waar men zit te bibberen om mogelijke aanslagen van criminele hangjeugd in de wijk Oosterheem. "Het is wachten op het eerste slachtoffer, zegt iemand die de buurt goed kent, niet bij naam genoemd wil worden en onherkenbaar in beeld wil. Omroep West heeft meerdere bewoners gesproken, die allemaal anoniem willen blijven, uit angst voor represailles. In de buurt geldt een alcohol-, samenscholings- en een lachgasverbod. Daarnaast hangen er toezichtcamera's. Ook zijn er zogenoemde jeugdmarshalls, jeugdboa's en is er een wijkregisseur op het gebied gezet." Een paar laffe verboden waar toch niemand zich aan houdt, EEN JEUGDMARSHALL, EEN JEUGDBOA en EEN WIJKREGISSEUR. Dat herhalen we wel. EEN JEUGDMARSHALL, EEN JEUGDBOA en EEN WIJKREGISSEUR. Nee weet je wat, dat herhalen we nog wel een keer. JEUGDMARSHALL, JEUGDBOA, WIJKREGISSEUR. Heee Mohammed Klaas zullen we vanavond rotzooi gaan trappen? Nee Frits heb je de film van de wijkregisseur niet gezien???

En al die moeite terwijl de ""jongeren"" 's nachts gewoon over de straten schuimen: "Ze hangen op straat en vertonen intimiderend gedrag. Ze zijn drugs aan het dealen en gebruiken en er is agressiviteit." Burgemeester Michel Bezuijen (vvd) 'houdt alle opties open', zoals 'het veranderen van de samenstelling van de wijk'. ARGHHHH. Die PvdA-Plus-mentaliteit die als een hardnekkige termiet het houtskelet van de Nederlandse samenleving laat wegrotten. Pak die knapen aan man! Veeg die straten schoon! Pleur er een paar in de cel! Laat de ME er een keertje op los beuken! Pak die auto's af! Zit ze op de huid! Dit slappe gelul over jeugdmarshalls, jeugdboa's en wijkregisseurs terwijl een complete wijk wordt geterroriseerd door dat gajes. Het is om gék van te worden.