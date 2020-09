Zie Hilbrand Nawijn maar als de contemporaine Batman. Maar dan zonder cape en zonder masker. Hilbrand is de onverschrokken thermometer in de bips van Zoetermeer. Dus als een gezin in 'Sweetlake' wordt geterroriseerd door Marokkaans straattuig, overheid doet niets, politie doet niets, is daar Hilbrand Nawijn van wie we de naam eigenlijk helemaal niet zouden moeten noemen. "It's not who he is underneath, but what he does that defines him." Fractievoorzitter Hilbrand Nawijn van coalitiepartij Lijst Hilbrand Nawijn heeft contact met de getroffen familie én Hilbrand heeft de waarnemend burgemeester van Zoetermeer gevraagd af te treden. Hilbrand Nawijn, de held die Zoetermeer verdient, maar niet de held die het nodig heeft.