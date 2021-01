Zomaar een dag uit het leven van Leptob.

In 2011 woonde ik door omstandigheden tijdelijk op een chaletpark. En was nagenoeg blut.

Mijn buurvrouw was een hoer. Ik scheld haar niet uit, het was haar vak. Het was ergens begin mei en ontzettend lekker warm weer. Om een uurtje of een in de middag ging ik met mijn toenmalige vriendin even bij haar langs. Want het was tijd voor wijn en bier natuurlijk. Maar buurvrouw wou nog even op bed blijven liggen.

Een half uur later komen mensen met een grote camera en technische koffers het perceel oplopen met de vraag 'is **** er?' Dus ik naar binnen in die chalet en zeg er zijn mensen met een camera die een afspraak met jou hebben, zeggen ze. 'Aaaah kut nee, die pornofilm. Laat mij nog een uur pitten.' Dus ik dat uiteraard vriendelijk tegen die mensen gezegd en hen bier aangeboden.

Dus wij zaten buiten aan een tafeltje even gemoedelijk te keuvelen over hoe het er in de pornowereld aan toe gaat. Tjah, dat kan je zomaar overkomen.

Dus mijn vriendin na een uur weer die chalet in '**** je moet neuken!' Maar buurvrouw had er geen zin in. Ze moesten maar oprotten.

Toen vroegen die mensen of mijn vriendin en ik eventueel niet daar in de tuin wat wouden gaan doen met de bedrijfshengst die erbij was. Er werd mij beloofd dat mijn lul sowieso als een grote lul in beeld zou worden gebracht. En ze legden €500 op tafel.

Ben ik ingegaan op het aanbod ja/nee? Wat had U gedaan?

Ps. Een paar weken later heb ik gebiljard en bier gedronken met de manager van Kinky. Ik weet meer over U dan U zou willen beste reaguurders.