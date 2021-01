Natuurlijk ben ik een enorme betweter maar ik waarschuw al twee weken voor deze Britse variant. De cijfers en de simpele berekeningen konden we zo overnemen uit Engeland. En toch is niets gedaan om onmiddellijk keihard in te grijpen na die besmettingen in Bergschenhoek. Direct al het verkeer in die regio stil leggen en iedereen testen was de oplossing geweest.

Nu is het ruimschoots te laat de verspreiding in te dammen, die is allang zodanig verspreid dat track and trace te laat komt. Dus, en dat is gewoon heel erg simpele statistiek, hebben we in maart een flinke derde plek en nog steeds een lockdown. Je zou zeggen, het RIVM heeft zijn lesje geleerd na de eerste twee pieken, maar nee, gewoon wéér achter de feiten aan. Gemiste kans, maar wel een dure..