Ja, de video is van afgelopen weekend maar er zijn dagen dat we niet checken wie er nu weer op tragische wijze om het leven is gekomen in de Dakar Rally. Een 360º Point of View (we hoeven u echt niet uit te leggen wat dat is) van Tom Corona en zijn broer Tim Corona, uw eerste 'bekende' volgers op Twitter, en toen u een dag later keek volgden zij u niet meer en u die kaaskoppen wel, en toen zat u vast in de vortex. Enfin, de gebroeders Corona doen met hun kar The Beast mee aan de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Een enorm schijtland, maar het levert wel vette beelden op! Vroem.