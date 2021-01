Nieuwe favoriete hobby: de maandag beginnen met een rondje grasduinen door politie.nl en deze bezigheid afsluiten met een welverdiend applaus voor de Stand van het Land. Zo werd er in Roermond een gozer neergestoken bij 'een conflict'. In Hoorn werden twee knuppeltjes van zestien en zeventien jaar opgepakt na een inbraak, in Alkmaar vond alweer de miljardste autobrand van dit jaar plaats, in Eindhoven werd het knokken na gedoe over mondkapjes, in Etten-Leur werd een woning beschoten, in Breda zou iemand wel effe een medewerker van een fastfoodtoko op z'n bek gaan timmeren, in Werkendam stond een man in z'n eigen slaapkamer te matten met een inbreker, in Den Haag werd een gappie van zeventien jaar oud gedjoekt, bij een voetbalclub in Berkel en Rodenrijs werd de tribune in de fik gezet, in Oost-Souburg is een ventje van veertien neergestoken, in Rotterdam kreeg een bezorger klappen van drie opgefokte tokkies, een illegaal gokker werd pas na een wilde achtervolging aangehouden, in Breda werd een bewapende Ghanees uit z'n auto getrokken, er werd een drugsclub opgerold, een verzameling peuters uit Tilburg en Goirle heeft de stad gesloopt, in Tilburg werd een groep inbrekers in de bontkraag gevat, in Middelburg werden drie nog onbeschaamhaarde heren opgepakt voor openlijke geweldpleging, in Sittard werd een man geprikt door een VROUW VAN 63, in Bergen op Zoom werd een mevrouw gebestraatroofd, een 'lange, getinte man met petje' heeft een supermarkt in Capelle overvallen, in Eygleshoven werd een cafetaria overvallen en nog niet op politie.nl maar wel gebeurd: een 1940-reïncarnatie in Rotterdam met een fokking handgranaat en dan is er ook het verhaal van het zestienjarige meisje dat in het openbaar werd geopereerd door een Syrische amateurchirurg met z'n slagersmes, plus HEEL VEEL MEER DINGEN die u maar gewoon lekker opsnort in uw regiokrant. En nee, niet dat gelul over 'ja dit is normaal' want dit is echt niet normaal.