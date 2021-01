Het Land Van Maas en Waal

Onder de groene hemel in de blauwe zon

Speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton

Daar trekt langs het Binnenhof en springend in de prut'te

De lange stoet de bergen in van het circus Mark Rutte

En we praten en we zingen en we lachen allemaal

Want daar achter de hoge bergen ligt het land

Van Maas en Waal

Ik loop gearmd met een kikker voorop

Het is Marco Kroon met een trechter op z'n kop

En dan de grote snoeshaan, die legt een glazen ei

Want volgens hem kan er nog wel een termijntje bij

Ik reik Akwasi mijn koperen hand

Hij is een Ashanti maar toch heel 'galant'

Dan blaast er de fanfare ter ere van Ferdinand

Die trouwt met de vingerhoed ze willen in de krant

En onder de purp'ren hemel in de bruine zon

Speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton

Daar trekt over de heuvels en springend in de prut'te

De lange stoet de bergen in van het circus Mark Rutte

En we praten en we zingen en we lachen allemaal

Want daar achter de hoge bergen ligt het land

Van Maas en Waal

Wij zijn aan het virus van China ontsnapt

Maar de opvolger uit Afrika is meer doortrapt

We staken alle kerken met brandewijn in brand

't Is koudvuur dus 't geeft niet en het komt niet in de krant

Het leed is geleden, de horizon schijnt

Wanneer de doden dronken zijn en het RIVM verdwijnt

Dan steken we de loftrompet en ook de dikke draak

De specialisten geen bonus zo is de politiek heel vaak

En onder de gouden hemel in de zilveren zon

Speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton

Daar trekt over de heuvels en springend in de prut'te

De lange stoet voorgoed de bergen in van het circus Mark Rutte

En we praten en we zingen en we lachahahahahahaa

Het land van Maas en Waal

Van Maas en Waal

Van Maas en Waal

Van Maas en Waal