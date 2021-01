De politieke partijen probeerden ongekend onrecht met verse verkiezingsprogramma’s en nieuwe beloften te begraven. Daar trap ik niet in. Het huidige wetboek wordt niet al gelezen, de rechter wordt voorgelogen en in de meeste zaken kregen ouders zonder enig bewijs een vinkje achter hun naam. Er werd jarenlang besloten, ingevorderd en kapotgemaakt op basis van vermoedens.

Op de een of andere manier heeft het Openbaar Ministerie in al deze individuele 35.000 zaken bewijs gezien dat iedere ouder wel degelijk gefraudeerd heeft. Dat is vreemd, wat dat bewijs is niet aangeboden aan ouders, advocaten, Kamerleden, rechters, ombudsmannen, journalisten of de parlementaire ondervragingscommissie. Er staat zwart op wit dat de fiscus als een blinde gehaktmolen werkte.

Dat het OM zich met een kattenbelletje ruim tien jaar aan ongekend onrecht afdoet zonder serieus te onderzoeken hoe topambtenaren een half miljard jatten van werkende ouders, vat onze rechtsstaat netjes samen. Tenminste, we hebben de FIOD of rijksrecherche geen invallen zien doen of met duizenden rechercheurs gekeken of er in ieder dossier op basis van feiten beslist is.

Er ligt gewoon bewijs dat beleidsmatig ouders tot de bedelstaf veroordeeld werden, beleidsmatig hun bezwaren jarenlang niet gelezen werden en de rechter werd voorgelogen door de landsadvocaat. Dat het OM vonnissen van een voorgelogen Raad van State gebruikt om niet tot vervolging over te gaan is echt een gotspe. De Raad van State onderzoekt haar eigen uitspraken.

De gemeente Amsterdam maakte ooit in een uurtje 188 miljoen over aan minima, omdat er een kommaatje vergeten was. Foutje bedankt. Nu hebben we een volledig kabinet die roept dat 30.000 euro overmaken aan 35.000 verneukte ouders 4 maanden gaat duren. Het voorschotje voor getroffen ouders laat nog vier maanden op zich wachten. Hoe dat uitpakt, staat in Het Parool:

Alleenstaande moeder die al 60.000 heeft afgetikt, nog 25.000 fictieve belastingschuld heeft en nu krijgt de woningcorporatie de schuld dat mevrouw met haar twee kinderen op straat gegooid wordt. Toch nog twee maanden huurachterstand na jaren vechten. Ze is niet alleen, er zijn er alleen al in Amsterdam nog 1700. Wethouder Moorman wil graag helpen, maar krijgt niet te horen wie het zijn.

Dit is het sociale Nederland volgens PvdA minister Lodewijk Asscher en law & order VVD-premier Mark Rutte. Vandaar dat de oproe p van Rutte aan Trump om toch maar eens op te stappen nogal gratuit is. Misschien is het eens tijd dat Mark Rutte eens zo'n stukje echte waarheid en advies aan Mark Rutte stuurt. Gewoon uit fatsoen.

De Nederlandse Bank kwam nog met het advies de hypotheekrente af te schaffen, woningbezit te belasten in box 3 en zo eventjes de woningmarkt vlot te trekken. Het ontgaat de centrale bank dat er gewoon te weinig huizen zijn, wat de prijs opdrijft. Evenals allerlei milieufetisjisme, wat de nieuwbouw duurder maakt, of via stikstofwaanzin onmogelijk maakt.

De Nederlandse huurmarkt is totaal verziekt. Er is zo weinig aanbod, dat ieder krot gegarandeerd geld oplevert. Vooral de arbeiders die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, of daar niet tien jaar op kunnen wachten en te weinig verdienen voor een hypotheek worden jarenlang uitgeknepen. Bij voldoende aanbod zouden huisjesmelkers met leegstand eindigen.

Het geld dat de centrale banken verzinnen, komt helaas niet terecht bij woningbouw, deze werkende daklozen of ondernemers & flexwerkers die economisch slachtoffer zijn van corona. Het wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Het blijft hangen in de top van de economie, ver weg van alleenstaande werkende ouders met schoolgaande kinderen.

Elon Musk werd de rijkste man op aarde. Tesla heeft een marketkapitalisatie van 834 miljard USD en levert jaarlijks een half miljoen auto's af. De aandelenkoers is ruim 28 keer de omzet, 1394 keer de winst. De waarde van dit bedrijf is ruim anderhalf miljoen euro per afgeleverde auto per jaar. De waarde van alle bitcoins samen is nu 7% van de totale waarde van goud. Bubblicious.

Er is zo bizar veel geld bijgeprint en aan falende landen, banken en bedrijven uitgedeeld, dat het op vreemde plekken tegen de plinten klotst. Om de economie te reanimeren is met een defibrillator geld geïnjecteerd wat een zeer verstorend effect geeft. Vooral op plekken waar je nog kan dromen van betere tijden of waardevastheid komt het tot een laatste rustplaats.

We leven in een wereld waar je niet meer weet wat je rechten zijn, wat geld waard wordt, waar je huis staat. Wat een start van het jaar.