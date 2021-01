Omdat het in de VS mogelijk is voor burgers om per staat te stemmen over "propositions". Die propositions zijn referenda, waarvan - in tegenstelling tot in Nederland - de uitkomstdoor politici wordt gerespekteerd en overgenomen. Het proposition omtrent het decriminaliseren van rekreatief cannabisgebruik verliep in dit geval in Arizona teleurstellend voor de wietliefhebberts, maar in Michigan was een meerderheid voor legalisatie. Dus wordt het daar gelegaliseerd. Oregon, Wa. state (mijn oude thuisbasis) en nog wat staten ditto. Om het argument van die vervelende bolle "Amerika kenner" Maarten van Rossem even onderuit te halen : ("belangrijke beslissingen moeten we overlaten aan polici, die er verstand van hebben, want de mensen snappen het niet") : nou de mensen snappen het juist heel goed, ze willen gewoon een jointje kunnen paffen zonder dat Officer Friendly hun avond gaat lopen verpesten. Ten tweede hoef ik zelf geen stonede biet te zijn die iedere avond in een hoekje ligt te giechelen, om te vinden dat mensen zelf mogen beslissen wat ze roken of doen / laten.