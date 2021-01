Het DVM (Dynamisch Verkeers Management) is juist een van de dingen die heel goed geregeld zijn in Nederland! Zodra je de grens over gaat naar België of Duitsland en je let er op, dan valt op hoe weinig portalen daar boven de weg hangen.

Niet alles is slecht in Nederland, sterker nog, de meeste dingen zijn best goed in Nederland!

Dat wilt overigens niet zeggen dat we er al zijn. Het kan altijd nóg beter!