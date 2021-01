O ja, MeToo! Nu weer Marcus Azzini van Toneelgroep Oostpool. Smeermijnheer Azzini is weggejorist en opgerot als artistiek leider van de Arnhemse toneelgroep, wegens grijpgrage rattenklauwen. Of, hoe de Toneelgroep het zelf noemt: "Azzini maakt ruimte voor een nieuwe fase en toekomst van het gezelschap." Hoe weet GeenStijl dat nou weer? Wel, dat staat gewoon in de supergeheime documenten die zijn rondgestuurd aan alle (ex-)medewerkers, en door ontvangende media fluks in de bovenste lade zijn weggemoffeld. Gelukkig zijn WIJ niet op die manier getrouwd: als er bij ons iets in de mail ploft met de titel "Hoofdlijnendocument Rapport Onderzoekscommissie Oostpool - Status: vertrouwelijk" gaat er een pannetje maïs op het vuur, vervolgens klikt ú HIER en dan bomen we er gewoon gezellig samen doorheen! Transparantie, enzo!

Pagina 1. Vertrouwelijk blabla, check. Pagina 2. In maart 2020 vier meldingen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door Marcus Azzini, er komt een onderzoek, onderzoeksopdracht blabla. Pagina 3. Signaalonderzoek, oké oké, 53 meldinge.. 53 MELDINGEN! Tering. Pagina 4. Uitgangspunten van het onderzoek, niet boeiend. Pagina 5, conclusies, YES. "Wat betreft 'grensoverschrijdend gedrag met een seksuele connotatie' hebben melders aangegeven dat het gaat om flirtgedrag, proberen te zoenen of een poging tot verdergaande seksuele handelingen; het betrof voornamelijk situaties in privétijd; - dit heeft vooral impact op melders gehad in verband met de machtsverhouding die tussen hen en de artistiek directeur bestond, zeker omdat in meerdere gevallen de indruk is ontstaan dat een afwijzing heeft geleid tot een negatief effect op de (mogelijk) verdere samenwerking." Au, in het land van de Witte Onderbroeken zijn dit wel de goorste gasten. Snel verder lezen op pagina 6: "De meldingen jegens de voormalig zakelijk directeur laten een patroon zien waarbij medewerkers met grote regelmaat onheus werden bejegend en behandeld; een belangrijk aantal melders spreekt over kleineren, vernederen, beledigen, schreeuwen en misbruik maken van macht." En op pagina 7: "Sommige melders hebben daarna therapie of een periode van herstel nodig gehad om elders in het werkproces terug te kunnen keren."

Nou van harte bedankt Azzini. Je hebt heel veel mensen kapot gemaakt en dat is vrij... gruwelijk, met een bijrolletje voor voormalig zakelijk directeur Ruud van Meijel, die deed aan schreeuwen en kleineren. De rest van het document is gelul over 'heling' en 'initiatieven en ontwikkelingen' dus dat leest u maar lekker zelf, alsook de eveneens supergeheime reactie van de Raad van Toezicht (HIER), want ze hebben allemaal spijt, reppen over 'pijn die niet weggenomen kan worden' en er moeten allemaal dingen anders. Tot slot, u denkt nu: Azzini, Azzini, waar ken ik die gozer eigenlijk van? Die gozer kent u helemaal nergens van, want het is toneel. Maar hij was dus degene die het toneelstukje over jihadkontje Laura Hansen zou gaan regisseren. Zou gaan. Want inmiddels is Marcus Azzini, net als Laura Hansen, toch vooral slachtoffer.