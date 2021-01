@Fresh de chaos is een combinatie van het virus, de Nederlandse individualistische ‘ik doe wat ik wil’-aard en het polderen wat men gewend is.

Bestuurder zijn in crisistijd is schiet onmogelijk.

We zijn gewend over alles onze mening te geven én te verwachten dat daar gehoor asn gegeven wordt.

Dat geldt voor iedere laag, groep, overleg waar zo’n minister mee te maken heeft.

In Duitsland is men veel volgzamer; hij zegt het... ok dan doen we dat maar.

Onze kracht in goede tijden, is een zwakte in crisistijd; verdeeldheid, geen gezag, niet luisteren.

Alleen al de tijd en middelen die naar Willem Engel en zijn legertje amoeben gaat, want ook recht op een mening en politie en praatprogramma’s etc

En dan willen tal van groeien vooraan staan met vaccineren... eerst de zwakkeren bejaarden (volgens de overeengekomen strategie!!) nee de leerkrachten! Of toch verplegers en artsen...?

Het is allemaal niet zo simpel als de ‘Weg met Hugo’s’ hier roepen.