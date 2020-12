: Ik had gehoopt dat mijn sarcasme wel duidelijk was. De brandweer is niet constant bezig, maar staat paraat en traint. Leger idem. Je moet een overcapaciteit hebben om calamiteiten op te vangen. Dat je in maart/april niet klaar was OK. Maar nu moet je alles hebben gemobiliseerd. Maar ja Gommers;

Interviewer: “U zegt niet, de capaciteit moet drastisch vergroot worden, bijvoorbeeld op de IC?”

Gommers: “Nee want er niks zo erg dat we genoeg IC bedden hebben en allerlei personeel opgeleid en er zijn geen patiënten. Dan verveel je je dood dat houd je niet lang vol. Nu hebben we prachtig werk, dat hebben we aan heel Nederland mogen laten zien. We hebben ook echt heel mooi werk, maar het is alleen maar mooi, in ons geval als er patiënten liggen. Niet als we niks te doen hebben. ”

youtu.be/T2clEQ-4LBM