: waarschijnlijk is dat dan ook niet echt een probleem die -65 °C. Laten we het hopen. Het is nog steeds diepgevroren. En overigens staan deze vriezers te Leuven ingesteld op die -65 °C of dieper? Want het kan ook zijn dat de aanwijzing van een dergelijke vriezer tijdelijk op die temperatuur staat omdat de deur wat lang heeft open gestaan en er een sloot warme lucht naar binnen is gegaan. Dan is de aangewezen temperatuur van de vriesruimte wel omhoog gegaan maar dat wil nog niet zeggen dat die vaccins ook naar die temperatuur zijn gegaan, dat gaat niet zo snel en al helemaal niet als ze de isoboxen met droogijs erin in deze vriezers hebben opgeslagen.

Dan is de vriezer er alleen om juiste opslag nog langer te kunnen garanderen opdat het droogijs minder snel kan verdampen bij zo'n koude celtemperatuur. Maar dan nog is -80 °C nog beter aangezien het sublimatiepunt van droogijs -78 °C is. Zo houdt je het droogijs nog langer goed maarja, doel is vlot vaccineren dus hoeft dit niet persé.