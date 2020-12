Thierry op 1, een coronacomplotdenker op 2, de foute penningmeester op 3, de voormalig chauffeur van Fortuyn op 4 en de fractievoorzitster FvD Limburg op 5: de concept kieslijst van FvD is een rokende restvaalt van wat ooit zo'n beloftevolle beweging leek. Niet overtuigd door de armoede? Zuid-Hollands Statenlid Gideon van Meijeren staat op 6, JFvD-gauleiter Freek Jansen staat nog steeds op 7, en na de top 10 barst het van de gemiddeld 20 jaar oude JFvD'ers waaronder Samuel Jong (15), engek Andreas Bakir (17) en Harm van Essen (32) - piepjonge onnozelaars die door Theo Hiddema (plek 50) in De Volkskrant als "vroegoude, in driedelige pakjes rondstruinende types" geduid worden. "Vakkennis, ervaring en het oorspronkelijke FVD-gevoel!", heet dat vandaag bij Forum voor Democratie.

OK. Neem anders de nummer 30, Melina van der Velden, assistente van Europarlementariër Rob Rooken, die zelf geen FvD'er meer is. Nummer 33, dit reservegetal uit Zeeland. Het stemmenkanon uit Drenthe op 38. De broer van Floortje op ergens in de 40. Of op 48: schreeuwende gek vriend Anton van Schijndel, door Annabel Nanninga nog uit de 020-fractie gegooid wegens, nou ja, schreeuwende gek dus (die herhaaldelijk dronken in de raad verscheen). Kortom. De zuilenkruik is leeg. Mediatechnisch en functioneel moet de oplettende lezer vooral op penningmeester Olaf Ephraim (nummer 3) letten, want los van de knettergekke kandidatenlijst is ook de administratie een walhalla van wanbestuur. Enfin. Deze 50 namen zijn dus ook een optie op 17 maart 2021. Dat u het weet.

Kritisch lid is kritisch

"Geen dubbelfuncties"...