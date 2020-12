Wat is er mis met de media?

In deze eerste aflevering van “Keuringsdienst van Waarheid” kijken we naar de rol die de media spelen in de beïnvloeding van beeldvorming en opinie. Hoewel de media de taak hebben – zelfs de verplichting – om u objectief en zo breed mogelijk te informeren, blijkt dat in werkelijkheid niet te gebeuren. In tegendeel; de media hanteren een verbluffend selectieve werkwijze tijdens hun objectief geachte verslaggeving.

Om deze aflevering niet oneindig lang te maken, zullen we de glijdende schaal waarop de journalistiek zich de afgelopen decennia heeft begeven niet in zijn geheel behandelen. We beperken ons tot het afgelopen jaar, waarin de media een zeer eenzijdige, veelal bepalende rol hebben gespeeld in de corona-crisis en de pandemie. De ene keer, doordat ze essentiële feiten of gebeurtenissen niet met u deelden. De andere keer, doordat deze onjuist werden weergegeven. We gaan een aantal specifieke onderwerpen en momenten van het afgelopen jaar met u doornemen, waarin de media – en de journalistiek – een hoofdrol hebben gespeeld in de beeldvorming.

www.youtube.com/watch?v=zWonLtkEPx4&a...